Perrito rescatista se convierte en símbolo de esperanza tras salvar a 12 personas en Venezuela

En medio de la devastación que dejaron los terremotos en Venezuela, un perro rescatista se ha convertido en un símbolo de esperanza para las familias que aún buscan a sus seres queridos. Se trata de “Tsunami”, un border collie entrenado para labores de búsqueda y rescate, que recorre las zonas afectadas entre los escombros con el objetivo de localizar sobrevivientes.

Gracias a su olfato y preparación, el can logró encontrar con vida a un hombre de más de 60 años que permanecía atrapado bajo los restos de un edificio de ocho pisos colapsado en Caracas. Guiado por su entrenador, "Tsunami" inspecciona cuidadosamente las áreas de mayor riesgo y, hasta el momento, ha contribuido a la ubicación de 12 personas con vida.

El intenso trabajo que realiza en la zona del desastre exige cuidados permanentes. Por ello, el perro recibe atención veterinaria periódica para mantenerse en buenas condiciones físicas y continuar participando en las operaciones de rescate. Con nueve años de edad, esta misión representa la última de su carrera como rescatista.

EJEMPLO DE SUPERACIÓN

La historia de "Tsunami" también es un ejemplo de superación. Antes de convertirse en un héroe, fue víctima de maltrato y posteriormente rescatado por una asociación protectora de animales. Tras ser entrenado por especialistas, demostró un gran talento para las labores de búsqueda y rescate, destacando hoy como una pieza fundamental en la respuesta de los equipos de emergencia y evidenciando el papel clave que desempeñan los binomios caninos en situaciones de desastre.