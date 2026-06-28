Venezuela: Gobierno reporta cerca de 1.500 fallecidos tras terremoto en La Guaira

El estado de La Guaira continúa siendo el más afectado por los terremotos que sacudieron Venezuela. A cuatro noches de la tragedia, brigadas de aproximadamente 15 países participan en las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.

Según cifras del Gobierno venezolano, el desastre ha dejado cerca de 1.500 fallecidos, más de 60 mil familias damnificadas, además de un número sin precedentes de heridos y desaparecidos. Los trabajos de rescate continúan en las zonas más devastadas.

Familiares de las víctimas denunciaron que aún habría personas atrapadas bajo estructuras colapsadas y solicitaron que se refuercen las labores de búsqueda. Asimismo, resaltaron el apoyo que brindan rescatistas voluntarios llegados desde distintos puntos del país.

DONACIONES DE ALIMENTOS NO PERECIBLES

Las autoridades y organizaciones humanitarias reiteraron el llamado a donar alimentos no perecibles, agua, medicinas e insumos médicos. Además, se inició un censo para reubicar a las familias que perdieron sus viviendas a causa del devastador terremoto.