Conflicto en Medio Oriente podría elevar el precio del petróleo y afectar al Perú

El reinicio del conflicto en Medio Oriente mantiene en alerta a los mercados internacionales debido a las restricciones en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo que se comercializa en el mundo.

El internacionalista Francisco Belaúnde advirtió que esta situación ya viene impulsando el alza del precio del petróleo, lo que podría traducirse en un incremento del costo de los combustibles y de diversos productos.

Además, explicó que el conflicto también podría afectar el precio de los fertilizantes y generar mayores presiones inflacionarias, con consecuencias para la economía global y para el Perú.

De prolongarse la guerra, los especialistas no descartan un mayor impacto en los mercados internacionales, una desaceleración económica y nuevas alzas en los precios de bienes y servicios.