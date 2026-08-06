Analizan posible adhesión del Perú al Escudo de las Américas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado

El posible ingreso del Perú al Escudo de las Américas vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la cooperación regional en materia de seguridad. Especialistas señalaron que esta alianza permitiría fortalecer la coordinación política, diplomática, militar y de inteligencia frente al avance del crimen organizado.

Durante el análisis, se destacó que la relación con Estados Unidos y otros países de la región podría generar beneficios no solo en el ámbito de la defensa, sino también en aspectos económicos, comerciales y de política exterior, siempre bajo el respeto de los principios internacionales.

Asimismo, se explicó que el Escudo de las Américas, conformado oficialmente en marzo de este año, tiene como principal objetivo enfrentar amenazas transnacionales como el narcotráfico, el terrorismo, el sicariato y otras organizaciones criminales mediante acciones coordinadas entre sus integrantes.

OTROS PAÍSES QUE INTEGRAN LA COALICIÓN

Los especialistas también descartaron que la iniciativa implique una intervención militar automática de Estados Unidos en los países miembros, al precisar que cualquier acuerdo o tratado deberá respetar la soberanía de cada Estado y seguir los procedimientos de aprobación correspondientes. Actualmente, entre los países que integran esta coalición figuran Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador.