Presidente de Colombia se pronuncia tras terremoto de magnitud 7,4

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto deja hasta el momento 111 personas fallecidas y 87 heridas, de acuerdo con el último reporte oficial presentado a las 12:30 p. m. El balance también da cuenta de importantes daños en viviendas, edificios, centros de salud, instituciones educativas y vías en diferentes zonas del país.

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció la declaración de una situación de emergencia y confirmó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) central en la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en Bogotá. Además, se habilitaron puestos de mando en Armenia, Quibdó y Cali para coordinar las acciones en las zonas afectadas.

Según el balance presentado por el mandatario, hasta las 12:30 p. m. se contabilizaban 1.575 viviendas averiadas y otras 37 completamente destruidas. A esto se suman 61 edificios colapsados, 18 centros de salud afectados, 52 centros educativos averiados y 17 centros comunitarios con daños.

La emergencia también alcanzó la infraestructura vial y aeroportuaria. Las autoridades reportaron 18 vías averiadas y seis aeropuertos afectados en su infraestructura, que permanecían sin operación de vuelos comerciales. Además, otro aeropuerto presentó daños tanto en su infraestructura como en la pista de aterrizaje.

PRIORIDADES INMEDIATAS

El presidente señaló que una de las prioridades inmediatas es ubicar y rescatar a las personas que podrían permanecer atrapadas entre los escombros. Para ello, se conformaron equipos de trabajo con participación de ministros, el vicepresidente, la Fuerza Pública y la Policía Nacional, quienes vienen coordinando las labores de respuesta.

De la Espriella también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que el Gobierno desplegará todas sus capacidades para atender a las comunidades damnificadas. El mandatario indicó que el balance será actualizado cada dos o tres horas conforme avancen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños.