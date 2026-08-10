Terremoto en Colombia: entrevistado advierte dificultades para llevar ayuda a la zona del epicentro

El periodista Andrés Mora reportó desde Bogotá las fuertes afectaciones que dejó el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia. Señaló que el sismo se sintió con gran intensidad en la capital y afectó varias regiones del país.

Mora explicó que una de las principales dificultades es llegar a la zona del epicentro, ubicada en Chocó. Precisó que desde Quibdó, capital del departamento, el traslado por carretera puede tomar aproximadamente 14 horas.

El periodista también informó sobre restricciones en algunos aeropuertos para facilitar el desplazamiento de equipos de rescate y ayuda. Mencionó que Pereira fue una de las ciudades afectadas y que se registraron daños en su infraestructura.

Finalmente, Andrés Mora señaló que el terremoto representa el primer gran desafío para el gobierno de Abelardo de la Espriella. Asimismo, mencionó que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo fue activada para atender la emergencia y que, en el reporte brindado aproximadamente a las 2 p. m., se contabilizaban más de 111 fallecidos.