Tragedia en Colombia: equipos de rescate buscan a dos niñas atrapadas entre los escombros

Equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda en Pereira para rescatar a dos niñas que permanecen atrapadas entre los escombros de un edificio que colapsó tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia.

La ciudad de Pereira es una de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico. Hasta el momento, se reportan 66 personas fallecidas en esta localidad y cerca de 80 viviendas y edificaciones colapsadas.

Los rescatistas trabajan en la plaza de Bolívar con apoyo de dos grúas para remover las estructuras y facilitar el acceso a las zonas afectadas. En algunos momentos, los equipos solicitan silencio para intentar detectar señales de vida entre los restos.

El terremoto también dejó más de 140 fallecidos en diferentes puntos de Colombia, según el reporte difundido. Ante la emergencia, las autoridades declararon el toque de queda en Pereira y pidieron a la población evitar desplazamientos innecesarios debido a los derrumbes y bloqueos en las vías.