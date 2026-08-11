Consulados del Perú en Colombia brindan números de contacto tras terremoto

Los consulados del Perú en Colombia pusieron a disposición sus números de contacto para los peruanos que necesiten información sobre familiares o amigos que se encuentren en ese país.

Los teléfonos corresponden a las sedes consulares ubicadas en Bogotá, Cali, Medellín y Leticia, ciudades mencionadas durante la transmisión.

A través de estos números, los ciudadanos podrán consultar si sus familiares o conocidos se encuentran en buen estado o, de ser necesario, dejarles algún mensaje.

Los números de los consulados fueron mostrados en pantalla durante la emisión, con el objetivo de facilitar el contacto con las personas que necesiten información.