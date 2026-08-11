Terremoto en Colombia: periodista Laura Usma relata la situación tras el sismo

La periodista colombiana Laura Usma brindó detalles sobre la situación en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto, que dejó cerca de 132 fallecidos y 570 heridos.

Usma señaló que se trata del terremoto más fuerte registrado en el último siglo en el país y detalló que algunos hospitales de la ciudad de Pereira tuvieron que ser evacuados, mientras que otros continúan atendiendo a las personas heridas.

Asimismo, indicó que en varios departamentos se ha declarado toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, como medida para evitar saqueos. Según explicó, esta disposición estará vigente hasta el próximo viernes y ya se han reportado algunos casos de saqueos.

ESTRUCTURAS DEPORTIVAS

Respecto a las estructuras deportivas ubicadas en las zonas afectadas, Usma señaló que no han presentado daños estructurales. Sin embargo, precisó que las fechas de los siguientes eventos deportivos quedaron suspendidas hasta nuevo aviso. “Lo que sí ha habido es mensaje de los futbolistas”, añadió.