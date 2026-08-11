Terremoto en Colombia deja 270 muertos y equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes

La cifra de fallecidos por el terremoto en Colombia ascendió a 270, según los últimos reportes oficiales. Cali es una de las ciudades más afectadas, con 105 víctimas mortales registradas hasta el momento.

En medio de la tragedia, los equipos de rescate lograron sacar con vida a dos mujeres identificadas como Diana y Daniela, de aproximadamente 30 años. Una de ellas fue encontrada en Cali y la otra en Pereira, luego de varias horas de labores para ubicarlas y extraerlas de entre los escombros.

Pereira también registra graves daños materiales. Cerca de 20 edificios colapsaron tras el fuerte movimiento telúrico, mientras continúan las labores de evaluación de las estructuras afectadas y la búsqueda de posibles sobrevivientes.

Gobierno anuncia medidas para damnificados

Entre las últimas medidas anunciadas por el Gobierno de Colombia se encuentra la suspensión durante tres meses del pago de servicios básicos, como agua y electricidad, para las personas afectadas. Además, se otorgará un subsidio de alquiler a quienes hayan perdido sus viviendas, previa realización de un censo para identificar a las familias damnificadas.

Rescatistas mantienen la búsqueda de sobrevivientes en Cali

Los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes en las Torres de Limonar, donde utilizan binomios caninos, sensores y radares. Allí fue rescatada Diana, médica de 31 años, tras permanecer 29 horas bajo los escombros. Mientras tanto, seis centros asistenciales fueron afectados y los hospitales de Cali alcanzaron el 100% de ocupación. Las autoridades habilitaron hospitales móviles y continúan distribuyendo ayuda a los damnificados.