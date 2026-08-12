Rescatan con vida a mujer tras pasar 36 horas bajo los escombros en Colombia

Daniela Largo Sánchez fue rescatada con vida tras permanecer 36 horas atrapada bajo los escombros de un hotel en Pereira, Colombia.

Los equipos de bomberos y voluntarios trabajaron durante varias horas para localizarla y lograr su extracción, en medio de las labores de búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto.

Tras ser rescatada, la mujer fue trasladada en ambulancia a un hospital local, donde recibe atención médica. El momento fue recibido con aplausos por quienes presenciaron el operativo.

El rescate representa un nuevo momento de esperanza en medio de la emergencia, mientras los equipos continúan trabajando en las zonas afectadas para encontrar a más personas con vida.