Terremoto en Colombia: rescatan a posibles sobrevivientes entre los escombros en Pereira

Las labores de rescate continúan en el Parque de La Libertad, en Pereira, donde equipos especializados buscan a una posible persona con vida entre los restos de un edificio que colapsó por completo tras el terremoto en Colombia.

La cifra de fallecidos en Pereira ascendió a 88, mientras que alrededor de 50 personas continúan desaparecidas. Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate en distintos puntos de la ciudad.

Varios hospitales se encuentran colapsados debido a la emergencia. Por ello, las autoridades pidieron a la población acudir a los centros médicos únicamente en caso de una emergencia vital, con el objetivo de mantener la capacidad disponible para los afectados.

Además, fue habilitado un camión frigorífico para atender la situación en la morgue. El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, anunció también la aprobación de 100 mil millones de pesos para atender la emergencia, mientras los equipos de rescate mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes antes de que se cumplan 72 horas del terremoto.