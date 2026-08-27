Estados Unidos prepara revocación masiva de visas y pausa entrevistas consulares

La administración de Donald Trump evalúa revocar hasta 200 mil visas B1 y B2 a extranjeros que ingresaron a Estados Unidos por turismo o negocios y posteriormente permanecieron en el país más allá del tiempo autorizado.

Según explicó Eduardo Blancas, director periodístico de la radio KBKW en Estados Unidos, la medida contempla dos acciones paralelas: la revocación de visas y las pausas en determinados procesos consulares.

¿Quiénes serían afectados?

Blancas precisó que la decisión apunta principalmente a personas que excedieron su permanencia autorizada o solicitaron asilo después de ingresar con una visa de visitante. La medida no afectaría automáticamente a quienes actualmente buscan obtener una visa.

El entrevistado señaló que Washington busca evitar que los extranjeros permanezcan de manera irregular y se conviertan en una carga para el Estado. Cada situación deberá ser evaluada de acuerdo con las normas migratorias estadounidenses.