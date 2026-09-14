Escocia, Gales e Irlanda del Norte reavivan sus demandas de separación del Reino Unido

Escocia, Gales e Irlanda del Norte mantienen vivas sus aspiraciones de separarse del Reino Unido, aunque con objetivos y escenarios diferentes. El internacionalista Francisco Belaúnde explicó que Escocia ya realizó un referéndum de independencia en 2014, en el que la mayoría decidió permanecer en el Reino Unido. Sin embargo, el triunfo del Brexit volvió a impulsar el debate, debido a que la mayoría de los escoceses votó en contra de abandonar la Unión Europea.

En el caso de Gales, el fortalecimiento electoral de los sectores nacionalistas en los últimos comicios regionales y locales ha permitido que la propuesta independentista gane mayor visibilidad. Irlanda del Norte presenta un escenario distinto, pues el principal planteamiento no es necesariamente una independencia separada, sino una eventual reunificación con la República de Irlanda. Este debate podría adquirir mayor fuerza ante los cambios demográficos entre las comunidades católica y protestante.

Belaúnde descartó que estas demandas tengan como principal origen una supuesta influencia del islamismo o la inmigración. Señaló que la presencia de población extranjera continúa siendo minoritaria y recordó que el nacionalismo escocés ha mantenido su fuerza durante gobiernos de distintas tendencias políticas. A su juicio, el Brexit y las particularidades históricas de cada territorio tienen mayor peso para explicar el actual escenario.

MOVIMIENTOS SEPARATISTAS

El especialista sostuvo que los movimientos separatistas no son exclusivos del Reino Unido y mencionó casos como Cataluña y el País Vasco en España, Córcega en Francia y los movimientos regionalistas en Italia y Bélgica. Asimismo, explicó que el crecimiento de la derecha radical en países como Alemania responde a múltiples factores, entre ellos la incertidumbre económica, la migración, los efectos de la guerra en Ucrania y el malestar social acumulado durante las últimas décadas.