Caso del Liceo Naval genera repercusión internacional por denuncia de presunta agresión sexual

El caso de presunta agresión sexual contra un estudiante menor de edad del Liceo Naval Almirante Guise generó repercusión en medios internacionales. La denuncia involucra a varios alumnos del centro educativo, administrado en ese momento por la Marina de Guerra del Perú.

Medios internacionales informaron sobre el caso

Según la información difundida en la transmisión, los hechos habrían ocurrido dentro de un autobús cuando los estudiantes retornaban de participar en un torneo escolar. Los padres del menor habrían presentado la denuncia luego de que el adolescente les contara lo sucedido.

La noticia fue recogida por diversos medios de comunicación de Chile, España y Venezuela, que informaron sobre la investigación y la detención de estudiantes presuntamente involucrados en el caso. La cobertura internacional puso nuevamente el caso ocurrido en el Liceo Naval bajo atención pública.

De acuerdo con el reporte, entre los medios extranjeros que difundieron información sobre el caso se encuentran Emol, Antena 3, El Mundo, ABC y El Confidencial de España, además de un medio de Venezuela y otro de Chile. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias de lo ocurrido y las responsabilidades que correspondan.