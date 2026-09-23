Secuestran a comerciante peruana en Chile y exigen 45 mil dólares por su liberación

Una comerciante peruana de 36 años fue secuestrada por sujetos armados cuando se encontraba cerrando su licorería en la comuna de Independencia, en Santiago de Chile. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los delincuentes la sacaron por la fuerza y la trasladaron hasta un vehículo negro.

El ataque ocurrió en cuestión de segundos y una trabajadora del establecimiento intentó impedir que se llevaran a la víctima. Según testigos, los sujetos actuaron con violencia y posteriormente huyeron del lugar, mientras vecinos alertaban sobre lo ocurrido.

Los presuntos secuestradores, quienes serían de nacionalidad colombiana, habrían exigido más de 45 mil dólares por la liberación de la comerciante. La mujer permaneció cerca de tres horas retenida y finalmente consiguió escapar de sus captores.

Tras recuperar su libertad, la víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención por las lesiones que presentaba. Según su declaración, habría estado retenida en la comuna de Colina, cerca de un río. Las autoridades chilenas investigan el caso para identificar a los responsables y determinar el móvil del secuestro.