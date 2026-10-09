Panamá registra más de 140 réplicas tras terremoto de magnitud 7,5

Un fuerte terremoto de magnitud 7,5 sacudió Panamá y generó preocupación entre sus habitantes. Desde Ciudad de Panamá, el periodista Fabio Caballero informó que varias familias permanecían fuera de sus edificios varias horas después del movimiento telúrico, ante el temor de nuevas réplicas.

De acuerdo con la información oficial mencionada durante el reporte, se habían registrado al menos 140 réplicas en el país. El epicentro del terremoto se ubicó en Tonosí, en la provincia de Los Santos, lejos de la capital panameña, donde la población intentaba mantener la calma.

Familias permanecen fuera de sus viviendas por precaución

En el corregimiento de Calidonia, algunos vecinos optaron por permanecer en exteriores junto a sus mascotas y provisiones, mientras esperaban que disminuyera la actividad sísmica. Según el periodista, hasta ese momento las autoridades no habían informado sobre fallecidos ni personas heridas.

Aunque Ciudad de Panamá es conocida por sus numerosos edificios de gran altura, el reporte indicó que no se habían registrado daños en los rascacielos de la capital. Las afectaciones estructurales reportadas se concentraban principalmente en localidades del interior del país.

El movimiento telúrico coincidió con los preparativos para un simulacro nacional de emergencias previsto para el lunes siguiente. Caballero explicó que incluso tuvo que interrumpirse una reunión de trabajo para evacuar durante el sismo, en una jornada que puso a prueba la respuesta de la población ante este tipo de situaciones.