ADN permite esclarecer asesinato de niña de ocho años ocurrido en 1960 en Chicago

La Policía de Chicago esclareció el asesinato de Gloria Kowalewicz, una niña de ocho años secuestrada y asesinada en noviembre de 1960. Las investigaciones identificaron como responsable a Thomas Francis McInerney Jr., un expolicía de la misma institución, mediante pruebas genéticas y análisis de huellas dactilares.

Según información difundida por medios estadounidenses, los avances decisivos se produjeron tras analizar prendas de la víctima que habían sido conservadas durante más de seis décadas. En el vestido de la menor se encontraron rastros biológicos que permitieron obtener un perfil de ADN masculino, posteriormente vinculado con McInerney mediante análisis genealógicos y el cotejo de sus huellas dactilares.

Gloria desapareció el sábado 12 de noviembre de 1960, cuando salió de su vivienda en el sector de West Englewood para dirigirse a una parroquia. Horas después, su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa de la reserva forestal de Palos Park, al suroeste de Chicago. Los peritajes determinaron que murió por dos disparos en la cabeza.

Pese a que las autoridades interrogaron a más de 1.300 personas y recopilaron diversas evidencias, el caso permaneció sin resolver durante décadas. McInerney, quien ingresó a la Policía de Chicago en 1959 y posteriormente trabajó como detective, se retiró de la institución en 1987.

EXPOLICÍA FALLECIÓ

El expolicía falleció en Las Vegas en 2006, a los 70 años, por lo que no podrá afrontar un proceso judicial por este crimen. Las autoridades indicaron que continuarán evaluando el perfil genético para investigar una posible relación con otros casos sin resolver.

Los familiares de la víctima señalaron que el esclarecimiento permite conocer finalmente quién fue el responsable, aunque lamentaron que no haya podido ser juzgado en vida.