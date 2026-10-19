Hermano del papa León XIV confirma su rápida recuperación tras cirugía por cáncer de pulmón

El hermano del papa León XIV, Luis Prevost, confirmó que el pontífice evoluciona favorablemente tras someterse a una cirugía para extirparle una lesión cancerosa en el pulmón. En una entrevista con Fox News, señaló que mantiene comunicación frecuente con él y que su recuperación avanza con rapidez.

Prevost contó que el diagnóstico tomó por sorpresa a la familia, pues no tenían conocimiento de antecedentes similares. Sin embargo, destacó que la intervención médica permitió retirar la lesión antes de que la enfermedad avanzara y provocara mayores complicaciones.

El pontífice mantiene sus planes de viaje

El hermano del papa también resaltó la fortaleza del pontífice, quien reapareció durante el rezo del Ángelus dominical después de recibir el alta médica. Su presencia pública transmitió tranquilidad a los fieles que seguían de cerca su estado de salud.

Finalmente, Luis Prevost indicó que le sorprendió saber que los médicos habían autorizado al papa a continuar con sus planes de visitas internacionales, incluido un próximo viaje a Sudamérica. Aunque pensó que las actividades podrían postergarse, la evolución favorable del pontífice permitiría mantener la agenda prevista.