Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras cirugía por cáncer pulmonar

El equipo médico del papa León XIV confirmó que el sumo pontífice no necesitará tratamiento adicional tras la cirugía en la que le extirparon un adenocarcinoma pulmonar. El anuncio se dio a conocer mediante un comunicado, luego de una evaluación oncológica que permitió conocer los resultados de los estudios realizados para monitorear su estado de salud.

El pronunciamiento representa una actualización importante sobre la recuperación del pontífice, luego de varios días de expectativa por los resultados de sus exámenes médicos. La noticia fue recibida favorablemente, debido a que no será necesario someterlo a nuevos tratamientos oncológicos tras la intervención quirúrgica.

Expectativas sobre su visita a Sudamérica

Durante el comentario en el espacio informativo se destacó que esta evolución podría favorecer su recuperación física, considerando que algunos tratamientos pueden afectar las defensas del organismo. Sin embargo, el comunicado médico citado en la transcripción no brinda mayores detalles sobre las condiciones actuales del papa.

Por otro lado, también se mencionó la llegada de una nueva delegación para revisar aspectos relacionados con la próxima visita de León XIV a Sudamérica.