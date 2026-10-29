España decreta tres días de duelo nacional tras accidente ferroviario con decenas de víctimas

Un accidente entre dos trenes en España ha dejado, hasta el momento del reporte, 69 personas fallecidas y alrededor de 180 heridas. Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno español decretó tres días de duelo nacional, mientras los equipos de emergencia continúan las labores de rescate e identificación de las víctimas.

Según el periodista peruano Joel Cuba, quien informó desde España, las primeras indagaciones apuntan a posibles fallas de comunicación entre los operadores de la central de Atocha, en Madrid, y los conductores de ambos trenes. Los audios difundidos mostrarían dificultades en las coordinaciones para detener una de las unidades y aplicar los protocolos de conducción manual.

En la zona del siniestro trabajan efectivos de la Policía, la Guardia Civil y los bomberos, con apoyo de grúas y perros de búsqueda, ante la posibilidad de que haya más víctimas atrapadas debajo de los vagones. Los equipos forenses también investigan las causas del accidente y las posibles fallas en el sistema de control ferroviario LZB.

El siniestro ha generado cuestionamientos sobre el mantenimiento de las vías y los sistemas de seguridad. En ese contexto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, deberá comparecer ante el Parlamento para explicar las circunstancias del accidente. Además, se anunció una conferencia de prensa para actualizar la información sobre las investigaciones y las víctimas.

PERUANO ENTRE LOS HERIDOS

Entre los afectados se encuentra el peruano Josimar Medina, natural de Chiclayo, quien estaba de vacaciones en España junto a su pareja. Según el reporte, sobrevivió con algunas heridas y, tras salir del tren, ayudó a otras personas que también resultaron lesionadas.