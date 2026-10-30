Así fue el ingreso de Panamericana TV a megacárcel de Bukele en El Salvador

Panamericana Televisión ingresó al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida durante el gobierno de Nayib Bukele. El recinto alberga a pandilleros considerados entre los criminales más peligrosos del país.

Durante la visita, nuestro equipo registró las condiciones de confinamiento de los internos, quienes permanecen vestidos de blanco, formados y en silencio. Además, deben cumplir estrictas reglas de orden, limpieza y comportamiento.

Así es el régimen dentro del CECOT

El establecimiento restringe el acceso a la luz solar, que solo se permite por prescripción médica. Según lo informado durante el recorrido, algunos internos cumplen condenas que pueden alcanzar los 500 años de prisión.

La presidenta Keiko Fujimori y su comitiva también recorrieron el pabellón número cuatro para conocer el funcionamiento del centro penitenciario. El CECOT cuenta con aproximadamente 125 hectáreas, una extensión que fue comparada durante el informe con la del penal de Lurigancho, en Perú.