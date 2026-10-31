Música criolla traspasa fronteras y conquista al público internacional

La música criolla continúa conquistando corazones dentro y fuera del Perú. Sus melodías, ritmos y bailes tradicionales han despertado el interés de personas de distintas nacionalidades que disfrutan cada vez más de esta expresión cultural.

Desde Canadá hasta Estados Unidos, así como en España y Francia, las tradiciones peruanas mantienen viva su esencia gracias a los compatriotas que difunden nuestro arte en el extranjero.

El criollismo se celebra en todo el mundo

A través de presentaciones y encuentros musicales, los peruanos residentes en otros países comparten canciones y bailes que forman parte de nuestra identidad. De esta manera, mantienen sus raíces y acercan nuestra cultura a nuevas generaciones.

En el marco de las celebraciones por el Día de la Canción Criolla, este 31 de octubre, la fiesta se vive dentro y fuera del territorio nacional. Porque donde hay un peruano, la música, el baile y la tradición criolla encuentran un espacio para celebrar.