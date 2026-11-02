Kuélap es elegido por National Geographic entre los mejores destinos turísticos para visitar en 2027

El complejo arqueológico de Kuélap recibió un importante reconocimiento internacional al ser incluido por National Geographic en su lista de destinos recomendados para el 2027. Esta distinción posiciona a la región Amazonas en el mapa turístico mundial.

Construida por la cultura Chachapoya entre los años 600 y 1570, esta imponente ciudadela amurallada se encuentra sobre el cerro La Barreta, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es considerada una de las principales joyas arqueológicas del norte peruano.

Un atractivo que busca conquistar más visitantes

El sitio cuenta con aproximadamente 500 viviendas circulares y seis rectangulares distribuidas en siete hectáreas. Según las estimaciones, alrededor de 3.500 personas habitaron esta antigua ciudad.

Durante el 2025, Kuélap recibió cerca de 65.000 turistas y las autoridades esperan superar esa cifra gracias a su reciente reconocimiento. Mientras tanto, equipos de investigación arqueológica y especialistas en cultura continúan desarrollando estudios y trabajos de conservación para proteger este patrimonio.