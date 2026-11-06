Papa León XIV aterrizó en Uruguay como parte de su gira por Sudamérica

El papa León XIV llegó a Montevideo, Uruguay, procedente de Roma, como parte de su gira por Sudamérica. El avión que lo trasladó aterrizó en el aeropuerto internacional de Carrasco, donde se realizó la ceremonia oficial de bienvenida.

El pontífice fue recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, junto a representantes del Gobierno y autoridades de la Iglesia católica. También fue saludado por niños que le entregaron flores.

Agenda oficial del pontífice en Uruguay

Tras su llegada, León XIV inició un recorrido por la rambla de Montevideo y tenía previsto participar en una ceremonia en la Plaza Independencia, donde ofrecería su primer discurso ante las autoridades y representantes de la sociedad civil.

Durante su estadía, que se prolongará hasta el domingo 8 de noviembre, también se reunirá con el mandatario uruguayo, visitará la ciudad de Paysandú y participará en encuentros religiosos y actividades con la comunidad.