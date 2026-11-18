El papa León XIV aseguró que se encuentra bastante bien de salud luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado 13 de octubre para extirparle un tumor pulmonar. Además, descartó haber firmado una carta de renuncia ante una eventual incapacidad para continuar al frente de la Iglesia católica.

Durante sus declaraciones, el pontífice negó que su estado de salud pueda llevarlo a dejar el cargo y respondió negativamente cuando le consultaron sobre una posible renuncia. Asimismo, explicó que, pese a haber atravesado una operación significativa, siempre tuvo la intención de cumplir con su viaje apostólico por Sudamérica, que incluyó Perú, Argentina y Uruguay.

Por otro lado, León XIV sostuvo que su mensaje como máxima autoridad de la Iglesia católica no responde a intereses políticos ni a posiciones ideológicas. "El mensaje que quiero llevar no es político", afirmó, y cuestionó que algunos sectores intenten ubicarlo en la derecha o la izquierda. En ese sentido, señaló que su objetivo es hablar de la humanidad.

¿CUÁLES SERÍAN SUS PRÓXIMOS VIAJES?

Finalmente, el papa León XIV adelantó que entre sus próximos viajes para 2027 figura una visita a Corea, confirmada para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Otros destinos todavía se encuentran en evaluación. El pontífice ya retornó a Roma tras concluir su visita apostólica por Sudamérica, que también contempló actividades en el Perú.