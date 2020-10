La Molina: vecinos se oponen a construcción de edificios en parque arquológico

El alcalde del distrito de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, negó haber otorgado licencia para la construcción de un condominio en una zona destinada para ser área recreativa, en la urbanización La Pradera. Asimismo, dio a conocer que la comuna ha declarado la nulidad de la obra.

“Yo he sido enfático en la nulidad de oficio por dos razones: porque es terreno rústico y zona de recreación pública, no hay un proyecto ahí, no puede haber un proyecto inmobiliario, eso es imposible”, manifestó.

Vecinos preocupados

Por su parte, los vecinos solicitaron que se les enseñe la documentación correspondiente que avala lo dicho por la autoridad edil.

“Estamos esperando que el alcalde nos entregue la resolución de nulidad del permiso para la construcción de este cerco perimétrico, esa es la preocupación de todos los vecinos porque Los Portales hasta el momento mantienen sus cosas”, dijo uno de los residentes de la zona.