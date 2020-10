Capturan y luego liberan a delincuentes que robaban equipos y cables de telecomunicaciones

No estuvieron ni 24 horas detenidos. La Policía Nacional logró capturar a la banda criminal “Los Transformes del Sur”, un grupo de ladrones que fingían ser trabajadores de una empresa de telefonía para robar los amplificadores de transmisión de la empresa de televisión “Cable Mas”.

Sin embargo, horas más tarde, Oswaldo Oliveros Alvarado y Jorge Luis Valdeos Arellano, detenidos por el robo de estos dispositivos valorizados en 600 dólares, fueron puestos en libertad pese a todas las pruebas.

Al respecto, el representante Legal Best Cable, Luis Alberto Caro, indicó que la Fiscalía no le da la importancia debida a la persecución de este delito, pues incluso pudo observar que en, algunos casos, la Policía no sabe tipificar el delito.