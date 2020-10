"A la señorita le gustaba la vida social": habla el abogado de los 5 acusados de violación en grupo

¡Indignante! Paúl Muñoz, el abogado de uno de los cinco acusados y denunciados por violar a una joven de 21 años durante una fiesta, el último domingo en el distrito de Santiago de Surco, se pronunció tras los resultados del examen médico legal y sus declaraciones y expresiones despertaron la indignación de la ciudadanía.

El letrado señaló que, el examen médico legal "no evidencia ningún tipo de signo de violencia, ningún signo de lesión. No ha habido agresión sexual, eso no existe. Hay que ser responsable con el tema y las autoridades lo van a determinar", indicó.

Sin embargo, la polémica se desató cuando el abogado mencionó que, "hay que investigar, eso lo dirán las diligencia que se tengan que practicar, la señorita es una persona que le gustaba la vida social, no podría decir más".