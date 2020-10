Jesús María: Construcción de edificio deja en escombros vivienda vecina

En el distrito de Jesús María, la construcción de un edificio de 26 pisos y 5 sótanos ocasionó múltiples daños a una vivienda colindante, a tal punto que una de las paredes del inmueble se desplomó. Y es que así quedó la casa de la Familia Suárez, con un panorama que jamás imaginaron ver dentro de su inmueble.

Sandra Suárez, propietaria de la vivienda, denunció que esto habría ocurrido por los trabajos demolición, el cual pertenece al proyecto inmobiliario de la empresa "Actual.pe".

"Aquí simple y sencillamente por derribar el muro que está pegado a nuestra a pared, se ha abierto las paredes y los techos", señaló.

"Les dijimos que por favor no hagan esto, que no demuelan, que por favor, nos compren la vivienda porque la iban a destrozar y no les importó. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias y no vamos a permitir que se pisen nuestros derechos como ciudadanos", acotó.

Además, agregó que la empresa en cuestión les dijo que los daños causados a la vivienda se podía resanar. Ella les contestó que "eso ya no tiene arreglo".

Al respecto, la Municipalidad de Jesús María, indicó que la obra está paralizada por no contar con la seguridad necesaria para su ejecución y hasta que lleguen a una conciliación con la familia Suárez.

Por su parte, la empresa en cuestión informó que han acordado con la familia para realizar un estudio de los daños ocasionados y apuntalarán el techo para proteger la propiedad.