Miraflores: Sujeto insultó con frases racistas y expuso a un posible contagio de Covid a periodista

La insultó con términos racistas, la amenazó con escupirle y hasta hizo el ademán de querer patearla: ese es el comportamiento que tuvo un sujeto hacia una periodista, identificada como Stefany Echegaray More, en el distrito de Miraflores.

“Me encontraba de comisión por el Parque del Amor en Miraflores, cuándo de un momento a otro se me acercó este hombre porque deseaba ser entrevistado (no le permití que opine porque estaba sin mascarilla); se alteró, me amenazó y me insultó”, contó Echegaray More en sus redes sociales.

Al respecto, la decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), María Elena Portocarrero, indicó que este sujeto estaría incurriendo en una serie de delitos, entre los cuales destaca los delitos de discriminación y contra el honor, así como también la multa del 8% de una UIT por no usar mascarilla.

Para el gerente de seguridad del distrito de Miraflores, Abdul Miranda, quien condenó estos hechos hechos, aseguró que la comuna se encuentra trabajando para la identificación de este sujeto.

Cabe indicar que la persona implicada en todos estos actos podría ser sancionado con 30 a 60 jornadas de servicios comunitarios, además de pagar la multa respectiva que asciende a 344 soles.