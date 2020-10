¡La informalidad sigue cobrando vidas! Dos hombres mueren tras caer a un pozo de 35 metros

Dos hombres de 35 y 45 años murieron, de acuerdo a la versión de las autoridades, al inhalar los gases tóxicos al interior de un pozo de 35 metros. El hecho se produjo antes de iniciar las labores de limpieza para las que fueron contratados al interior de un inmueble en el distrito de Ate.

La tragedia se registró cuando uno de los hombres ingresó al pozo y perdió el equilibrio, por lo que su compañero no dudó en ayudar e ingresó al pozo para rescatarlo. Posteriormente, ambos murieron.

Los cuerpos fueron sustraídos por los agentes del Escuadrón de Emergencias y voluntarios del Cuerpo General de Bomberos tras varias horas de arduo trabajo.

Un hombre aseguró que fue contratado hace seis meses para realizar los trabajos, sin embargo, el fuerte olor le impidió permanecer por más de un minuto.

INMUEBLE REGISTRADO COMO VIVIENDA Y NO COMO LOCAL COMERCIAL

La representante del municipio llegó hasta el lugar y aseguró que el inmueble está registrado como vivienda y no como local comercial. "En los registros formalmente no es un local comercial, se trata de una vivienda. No existe autorización, permiso ni edificación para que funcione como local comercial", señaló.

Hasta el momento nadie se ha presentado como dueño del inmueble. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú (PNP) continúa con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las sanciones de acuerdo a la ley.