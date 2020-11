Keiko Fujimori presentó a Nano Guerra García como el jefe de su plan de gobierno

Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, dio a conocer el último domingo que el empresario Nano Guerra García es el jefe de su Plan de Gobierno y candidato número 1 al Congreso por Lima.

Sin embargo, la incorporación de Guerra García ha sido cuestionada, pues él se mostraba siempre como un fiel opositor al fujimorismo.

Recordemos

Hace 4 años, como candidato a la presidencia por Solidaridad Nacional, Hernando ‘Nano’ Guerra García, en una entrevista para Buenos Días Perú, cuestionó la actitud de Keiko Fujimori frente a Alberto Fujimori, diciendo que ella estaba dispuesto a firmar que su padre se quede en la cárcel por un calculó político.

"Una persona que dice que está dispuesta a firmar que su padre se quede en la cárcel por un calculo político, por ser elegida, a mí, me preocupa muchísimo, yo no quiero que me gobierne una persona así", comentó a nuestras cámaras.

Además, el empresario siempre utilizó sus redes sociales para criticar al partido fujimorista, es por ese motivo que debido a la ola de cuestionamiento sobre sus publicaciones, Guerra García decidió dar de baja su cuenta de Twitter.