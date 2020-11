VES: madre de joven asesinada denunció liberación de uno de los implicados en crimen

Nancy Aucapoma es nombre de la madre de Guiselle Mendonza, una joven universitaria que fue asesinada de dos balazos en el distrito de Villa El Salvador (VES), el pasado mes de agosto, cuando bajaban de una mototaxi con 16 mil soles en un bolso, sin embargo, serían interceptadas por estos hampones.

La indignación generada provocó que la muchacha corra detrás de uno de los delincuentes para increparle, pero este terminaría disparándole en el cuerpo y llevándose la fuerte suma de dinero.

Sobre este caso, la madre de la víctima, denunció la liberación de uno de los implicados. “Lo que yo no entiendo por qué lo soltaron, si lo encontraron con un arma en mano y él confesó que no había disparado, que era el otro y que dio la dirección donde se encontraba el otro individuo, ¿ por qué lo soltaron, por qué está libre?”, dijo.

Ante esta situación Nancy Aucapoma ha tenido que hacer las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los responsables. “Con este oficio del fiscal he tenido que regresar a la morgue para que me entreguen la necropsia de mi hija, todo completo este documento. No lo tiene la policía, lo tengo yo porque lo hecho por mis medios, he tenido que hacerme de cualquier forma para investigar el caso de mi hija”, aseguró.