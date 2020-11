Cercado de Lima: hombre es acusado de maltratar constantemente a su perro

Los vecinos de Mirones, en el Cercado de Lima, denunciaron un nuevo caso de maltrato animal en la capital, esta vez contra un perro. Según afirman, los actos de violencia ocurrirían de manera constante.

Sin embargo, no sería la única persona que maltrata a esta mascota, pues una mujer fue captada golpeándolo con un palo y en otro momento colocándole una liga en el hocico.

Dueño negó maltrato

Ante esta denuncia, un equipo acudió donde Hugo Gonzales, dueño del can y quien negó en todo momento haber cometido actos de agresión contra este animalito. “Lo que sí he pecado es en una o dos oportunidades le puse una liga en la boca porque justamente este perro ladra demasiada, los vecinos se quejan (...). Una imagen de una vez no puede hablar por los 11 meses que tengo al perro”, dijo.

Finalmente hasta la zona acudieron funcionarios de la Municipalidad de Lima, para darle una advertencia y algunas recomendaciones.