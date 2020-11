Muñoz confirma que aún no hay acuerdo con agricultores que insisten trabajar en la calle

Los agricultores todavía se mantienen en pie de lucha mientras sus productos perecen en la Carretera Central. Ellos reclaman que no se les permite llegar con sus productos a la "Tierra Prometida".

Al respecto, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, señaló que todavía no han llegado a un acuerdo, debido a que ellos insisten en laborar en plena calle.

"He escuchado propuestas que no son implementables. Por ejemplo, quieren poner los camiones en la vía pública. Eso no es algo que queremos nosotros, lo que queremos nosotros es justamente orden", dijo Muñoz.

En ese sentido, mencionó que la actual situación de los agricultores ha impedido la llegada de algunos productos, y eso ha generado la subida de precios.

Sin embargo, finalizó que hoy los precios se han normalizados en el mercado mayorista, por lo que pidió a los demás comerciantes que no especulen los precios para beneficio propio.