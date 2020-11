Presidente Francisco Sagasti se reunió con los familiares de Bryan Pintado e Inti Sotelo

Tras una semana del fallecimiento de Bryan Pintado e Inti Sotelo, quienes participaron de la segunda Marcha Nacional en contra de la designación de Manuel Merino como presidente del Perú, de acuerdo a las investigaciones los jóvenes perdieron la vida producto la represión policial en el Centro de Lima, el presidente Francisco Sagasti se reúne con los familiares de los fallecidos en Palacio de Gobierno.

El abogado defensor, Jimmy señaló que se solicitará la indemnización y apoyo psicológico. "La abuela de Jack Bryan Pintado quedó muy afectada, ella no puede dormir y tiene que tomar pastillas. Nosotros necesitamos que se le brinde un soporto psicológico", así lo detalló para RPP Noticias.

Además, señaló que la reunión es independiente del proceso penal que sigue en curso. El abogado indicó que no se trata de la población civil vs la Policía Nacional del Perú (PNP). "La PNP es una institución muy respetable, hay que identificar a las personas en concreto, quienes habrían cometido el asesinato. Hay malos elementos dentro de la policía, pero no es toda la policía", precisó.