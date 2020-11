Acción Popular: Mesías Guevara denuncia hostilización por postura contra la vacancia

El presidente del partido Acción Popular, Mesías Guevara Amasifuen, denunció estar siendo hostilizado por "los vacadores" de su partido. Reveló que los motivos de estas personas se debe a la posición que tomó frente a la vacancia presidencial.

En ese sentido, señaló que los "vacadores" estarían recolectando firmas para que se le suspenda la militancia.

"Ayer me he dado con la ingrata sorpresa que a través de las redes del partido están haciendo circular un documento en el que piden al señor Alan Kessel del Río, secretario general de Acción Popular, para que eventualmente me suspendan la militancia", advirtió.

"He visto que el señor Burga, es quien ha metido (el documento) a uno de los contactos de WhatsApp y, al parecer, ese documento habría sido redactado en Lima, no aquí en Cajamarca", agregó.

Finalmente, Guevara Amasifuen señaló que otro motivos sería el supuesto apoyo a Yonhy Lescano. En esa línea, manifestó que tiene sospechas de que el precandidato Edmundo del Águila también estaría de esto.