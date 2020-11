Alcalde de Miraflores defiende obra de Parque Bicentenario y dice que su distrito no es un "gueto"

Tras la protesta de un grupo de vecinos contra los trabajos del Parque Bicentenario en el malecón Armendariz, por considerar que las áreas verdes se verán reducidas, el alcalde del distrito, Luis Molina, defendió la obra y aseguró que detrás de esta manifestación hay un tema racista.

“Lamentablemente acá en el fondo hay racismo, no quieren que pasen por su malecón. Miraflores no es un gueto, no es una isla, es una ciudad para todos los peruanos. Mientras esté hasta el 2022 se va a respetar la democratización de la ciudad”, afirmó.

En tanto, algunos vecinos del distrito calificaron las declaraciones del burgomaestre como desatinadas y falta de moral.

Obras no afectarán acantilado

Sobre los trabajos del Parque Bicentenario, Molina, aseguró que los mismos reforzarán el malecón con la colocación de plantas costeras y la implementación de riego tecnificado.