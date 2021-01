Policía impuso más de mi multas de tránsito durante feriados de Navidad y Año Nuevo

Luego de las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un balance de las acciones ejecutadas para fiscalizar el cumplimiento de las normas anunciadas por el Gobierno.

A pesar de la exhortación constante a los conductores, las infracciones en los días festivos no pasaron desapercibidas. Aunque se prohibió el uso de vehículos particulares durante los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero, los infractores fueron descubiertos utilizando pases laborales para pasear fuera de Lima.

De igual manera, no faltaron los infractores que no respetaron las normas básicas de tránsito o aquellos que no tenían la documentación completa.

Por otro lado, el coronel Gerardo Araujo, jefe de la división de tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP), indicó que continuarán con la fiscalización durante este fin de semana donde muchos viajeros volverán a Lima.

Según el coronel Araujo, ninguno de los intervenidos durante los últimos días había consumido alcohol, además indicó que no se registraron accidentes de tránsito de consideración.