Comas: mujer terminó atropellada tras salir en defensa de su hija que sufrió robo

Una mujer que salió en defensa de su hija tras el robo de sus pertenencias terminó siendo atropellada por la mototaxi en la que huían los delincuentes. Este hecho ocurrió en la zona de Año Nuevo, distrito de Comas.

“He querido tumbar a la moto para que se raje la luna de adelante y ahí ha sido cuando la moto, ni siquiera porque me puse a la mitad se detuvo, me tumbó, la moto me ha raspado mi rodilla”, narró la agraviada.

Por su parte, tanto la mujer como su hija temen que estos sujetos retornen y tomen represalias. En ese sentido, exhortaron a las autoridades competentes su pronta captura.