Mujer termina en la comisaría por negarse a usar mascarilla: "no entra suficiente aire al cerebro"

Los agentes policiales detuvieron a una mujer identificada como Flor de los Milagros Contreras León por negarse a usar mascarilla en lugares públicos. Ella aseguró que el tapabocas le hace respirar dióxido de carbono y lo que ella quiere es respirar oxígeno.

Pese a los constantes pedidos del personal policial, la mujer se negó a usar la mascarilla, incluso insultó e intentó golpear a los agentes, por lo que le indicaron que sería multada. Según su discurso, "no dejan respirar oxigeno sino dióxido de carbono. No entra suficiente aire al cerebro. Se están tragando sus propias bacterias y hongos, eso mantiene el virus sano, debilita el sistema inmunológico, no dejan que generen anticuerpos”.

Cabe destacar que dicha mujer pertenece a un grupo denominado “La resistencia”, el cual es acusado de destruir el altar en memoria de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Contreras León ha participado en diversas manifestaciones y en un video dice estar a favor del dióxido de cloro para superar el COVID-19.