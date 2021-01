La Victoria: dopan a jóvenes y les roban equipos valorizados en casi 30 mil soles

Unos jóvenes se convirtieron en las nuevas víctimas de la inseguridad ciudadana en la capital, tras ser dopados en su departamento y sufrir el robo de equipos tecnológicos valorizados en 28 mil soles, aproximadamente. Este hecho ocurrió en la urbanización Santa Catalina, en La Victoria.

Según cuenta uno de los agraviados, el acto delictivo ocurrió tras contratar a dos personas referidas para el mantenimiento de los equipos que utilizan para su trabajo. “Solicitaban un vaso de agua y justamente tenemos acá un dispensador y yo me voy a la cocina y he traído estos vasos y se ha puesto a disposición pero cuando me siento en el escritorio a los 10 minutos, después de haber ingerido el agua es donde yo pierdo la conciencia, no recuerdo nada”, señaló.

Sin embargo, el robo no salió perfecto, debido a que uno de los malhechores se quitó la mascarilla por unos segundos y pudo ser captado su rostro por un aparato de seguridad de la vivienda. Asimismo, la salida de ambos fue registrada por las cámaras del edificio.