Los Olivos: extranjera escupe en la cara a mujer y da positivo a COVID-19 tras prueba

Una mujer de nacionalidad venezolana terminó escupiéndole en la cara a una mujer en la sexta cuadra de la avenida Carlos Izaguirre, en Los Olivos, luego que la víctima le solicitara a la ciudadana extranjera colocarse bien el tapabocas.

“Ella no tenía puesta la mascarilla en el carro donde yo estaba y le dije que por favor se pusiera la mascarilla y me dijo ‘que no, que quién era yo para decirle que se ponga la mascarilla’. Bueno como yo la vi toda alterada, le dije a la cobradora que por favor le dijera que se ponga la mascarilla y la señorita le volvió a responder igual y se puso agresiva con la cobradora”, narró la agraviada.

Posteriormente ambas bajaron en un paradero, donde la discusión continuó y terminó en el escupitajo que recibió. Hasta el lugar se hicieron presentes agentes policiales, quienes trasladaron a la extranjera a la comisaría del sector. Allí le realizaron la prueba COVID-19, cuyo resultado arrojó positivo.

Liberada

Sin embargo, la venezolana identificada como Isabel Mejía Sánchez (25), terminó siendo puesta en libertad por el fiscal Robert Fernández Paredes, pues su madre afirmó que ella padece de esquizofrenia.