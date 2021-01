Comas: vecinos de El Retablo denuncian ser víctimas constantes de la inseguridad

Los vecinos de la tercera zona de El Retablo, en Comas, denuncian ser víctimas constantes de la inseguridad ciudadana a cualquier hora del día.

Con arma blanca o de fuego los residentes y negocios de esta zona de la capital son blanco de los hampones. “El día de ayer me han asaltado dos personas con mano armada, los más afectados fueron los clientes que estaban en el salón y no es la primera vez que me asaltan. Esto ya es una tierra de delincuentes realmente”, señaló una vecina.

Otra residente de la zona tres de El Retablo, manifestó que hace pocos días, durante la madrugada, delincuentes rompieron los seguros de su peluquería y se llevaron costosos equipos.