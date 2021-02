SJL: vecinos de Campoy denuncian que mayoría de robos son perpetrados por extranjeros

Los vecinos de la zona de Campoy, en San Juan de Lurigancho (SJL), aseguran que la mayoría de los robos en este punto del distrito son cometidos por ciudadanos extranjeros.

“A mí me robaron con una moto, vinieron dos hombres y me encañonaron con pistola. Más hay venezolanos que visto, los que me robaron a mí son venezolanos”, relató una vecina.

Peculiar pedido

Ante esta problemática, un residente hizo un llamado para que delincuentes peruanos de la zona actúen contra sus pares extranjeros.

“Hay que hacer respetar el barrio. Es más, invitamos a nuestros choros de Campoy porque les están malogrando la plaza”, manifestó.