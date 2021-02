Familia denuncia que les pidieron pagar más S/1000 para retirar cuerpo de la morgue

Una familia denunció que les pidieron el pago de más de mil soles para retirar el cuerpo de la morgue de un allegado, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 11 de enero.

“Que teníamos que pagar 48 soles desde el día 12, que dicen que ingresó mi primo a las 11 de la mañana (...) y que si no, no podíamos sacar el cadáver. Haciendo un total de 1057 soles si no hago mal la suma, 1057 soles la morgue pedía para sacar el cadáver”, reveló un familiar.

Sin embargo, afirman que no fue lo más preocupante, pues narran que acudieron a la morgue en reiteradas oportunidades, pero nunca encontraron el cadáver.