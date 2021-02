Mujer denuncia que Fiscalía liberó a extorsionadores extranjeros

Luego de ser intervenidos por la Policía Nacional del Perú, los agentes de la Dirincri les realizó un interrogatorio a dos sujetos involucrados presuntamente en una banda criminal dedicada a la extorsión, donde señalaron que se encuentran en la institución por ayudar a un amigo de recibir un dinero.

Según la mujer denunciante, Marisol Arenas, estos sujetos, en complicidad con otros más, se hicieron pasar por su mejor amiga haciéndole creer que le estaba enviando una caja con presentes para su familia desde Italia y que en el interior había 20 mil euros.

Aunque usted no lo crea, esta tarde, los sujetos que fueron intervenidos, han sido liberados por el Ministerio Público, ya que supuestamente las autoridades la mujer no cuenta con las suficientes pruebas para detenerlos, sin embargo, la víctima mostró pruebas que era amenazada, pero no lo tomaron en cuenta.