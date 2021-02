Pruebas moleculares no detectarían al 100% nuevas variantes de la COVID-19

Las pruebas moleculares no detectarían al 100% las variantes británicas y brasileñas de la COVID-19, según expertos en la materia.

“Si te sale una prueba negativa eso no te descarta la enfermedad. Todas las pruebas no llegan al 100%. Las pruebas moleculares están diseñadas para detectar el ARN del virus, pero no lo detecta, todos buscan targets específicos. La mayoría vienen diseñadas para tres targets y uno de ellos ha mutado con la variante inglesa y otras variantes de tal manera que detecta dos de tres y aumenta la cantidad de falsos negativos”, dijo Antonio Quispe, médico epidemiólogo.

A pesar de ello, Quispe, señala que las pruebas moleculares continúan siendo uno de los mejores métodos para detectar a la enfermedad y en ese sentido lo recomendable es que las personas tienen que someterse a dos tests en vez de una.