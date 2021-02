Real Felipe: trabajadores de salud denuncian reprogramación irregular de vacunación

La Fortaleza del Real Felipe, ubicada en el Callao, viene siendo utilizada para la campaña de vacunación a trabajadores de salud de la Red Sabogal de EsSalud.

Sin embargo, decenas de profesionales sanitarios denuncian una reprogramación irregular de su fecha de inmunización, motivo por el cual no fueron vacunados este viernes.

“Yo tengo mi cita y la hora el día 19 a las 8:00 de la mañana, lo cual cuando yo he ingresado me dijeron el cambio del horario y del día. Dicen que me toca mañana, pero yo lo encuentro injusto”, señaló una trabajadora de salud.